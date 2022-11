Zero City – i backspegeln

Tekniska museet

29 oktober 2022 –

I Tekniska museets fordonssamling finns flera rariteter bilar, motorcyklar och mopeder. För första gången på många år visas nu flera av dem upp i den nya utställningen Zero City – i backspegeln. Här hittar vi inte bara historiska ikoner som den första bilen som rusade fram på Stockholms gator, den första svensktillverkade brandbilen och Torsten Kreugers Bentley, utan återupplever även nostalgiska minnen bland vardagsbilar, mopeder och cyklar från olika generationer.

I början av 1900-talet fanns ett hundratal registrerade bilar i Sverige. Idag finns över fem miljoner. Med utställningen vill Tekniska museet både berätta om de första fordonen och hur bilsamhället växte fram, men framför allt lyfta frågan om hur vi förflyttar oss smartare i framtidens stad. Genom att förstå vilka problem bilarna löste, och vilka nya utmaningar de samtidigt ställde oss inför, kan vi skapa en mer hållbar framtid tillsammans.

För att ge ännu mer liv åt berättelsen har museet också efterlyst och samlat in personliga berättelser från olika generationer, och samlat in föremål som varit starkt förknippade med bilismen som livsstil, till exempel en freestyle, ett hopfällbart campingbord, europakartor, matchande träningsoveraller och tillbehör att koppla in i cigarettändaruttaget. I en del av utställningen får de yngre besökarna testa att leva campingliv, med trampbilar och en husvagn att flytta in i för en stund.

– Vi vill att det här ska engagera fler än bara de mest inbitna fordonsentusiasterna, berättar Emilie Sabel, intendent på Tekniska museet. – Vi har ju en alldeles särskild relation till våra vardagsfordon som troget kämpat på och tagit oss till skolan, jobbet och fritidsaktiviteter. Många besökare står länge och kikar in i bilarna och minns semestrar med syskongräl och utspilld läsk, frihetsdrömmar och ungdomskärlek.

Det var på den allmänna konst- och industriutställningen 1897 som en automobil visades för första gången för svenska folket – den Leon Bollée som nu visas upp på Tekniska museet. År 1898 byggdes den första svensktillverkade bilen, VABIS, som restaurerats till körbart skick och även den visas i utställningen.

När Tekniska museet öppnade utställningen Zero City tidigare i år var det framför allt framtidsstadens hållbara lösningar som stod i fokus. Nu kompletteras utställningen med en historisk djupdykning – 800 kvadratmeter – där 38 bilar, motorcyklar, mopeder, cyklar, en lastbil och en brandbil från 1890-talet och framåt visas upp. Dessutom visas kolorerade historiska filmklipp och bilder från bilismens historia i ett urval från M Sveriges arkiv.