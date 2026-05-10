1970-talets Stockholm

I fotoboken Staden som inte längre är. 1970-talets Stockholm samtalar fotografen Ingvar Lundkvist och Katinka Bergvall, antikvarie på Stadsmuseet, om det Stockholm som var då. Utgångspunkt är den stora mängd fotografier som Ingvar tog i sin tjänst på Stadsmuseet 1973–1983.

1970-talets Stockholm var småstad och storstad i ett. En ny citykärna hade vuxit fram under 1950- och 1960-talen. Moderna kontorshus, bankbyggnader och butikslokaler hade poppat upp, samtidigt som underhållet av innerstadens bostadshus var gravt eftersatt. Det moderna to form intill hus med flagnande fasader, dusch i källaren och avsaknad av centralvärme.

Det var också en tid där politikens storslagna stadsomvandlingsplaner krockade med sämre ekonomi och den folkliga opinion som väckts mot omvandlingens kostnader i pengar och förlorade miljö- och kulturvärden.

Mitt i detta stod Stockholms stadsmuseums fotografer och antikvarier med kameror, pennor och block. Uppdraget var att dokumentera byggnader och beskriva kulturhistoriska värden inför de ombyggnationer som väntar.

I dag kan vi se på 1970-talet i backspegeln, samtidigt som minnet fortfarande är högst levande. Vad har vi vunnit, vad har gått förlorat, vad blev bra, vad blev mindre lyckat? Boken ger inga svar, men hoppas väcka frågor och funderingar hos läsarna.

Ingvar Lundkvist & Katinka Bergvall:

Staden som inte längre är. 1970-talets Stockholm

Stockholmia förlag

Utkom 2026