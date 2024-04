2 tjugotal

Kulturen i Lund

23 mars 2024 – januari 2026

I utställningen 2 tjugotal djupdyker Kulturen i Lund i 1920-talet, en omvälvande tid som på många sätt var början på det moderna samhället. Via en tidstunnel leds besökarna in i 1920-talet där de kan gå på upptäcktsfärd mellan olika teman, både allvarliga och lekfulla. Genom hela utställningen presenteras kvinnor som på olika sätt gör avtryck i samhället under detta decennium. Frågeställningar om vår egen tid, 2020-talet, kommer fram när man drar skjutdörrar åt sidan.

Visuellt domineras utställningen av 1920-talet. Avantgardistiska idéer inom konst, mode och design möter ekonomisk utsatthet och nödtorftigt boende. Museet visar många olika typer av föremål ur de egna samlingarna, allt från vackra festkläder till kondomförpackningar och en motorcykel. Här visas också en stor mängd bilder från tiden liksom olika filmklipp. Musik bidrar med ett extra lager av tidsatmosfär.

1920-talet var en tid för frigörelse och framtidstro, men också en tid med en allt mer hårdnande tidsanda. Det finns likheter med vårt eget 20-tal – ökande ekonomiska klyftor, polarisering, konspirationsteorier, misstro mot ett demokratiskt styrelseskick och ett växande inflytande av populistiska politiska partier och ökande högerextremism. Men det finns också många olikheter.

– Förutsättningarna i dag är annorlunda än de var under 1920-talet, men vi vet vad utvecklingen då ledde till. Frågan är hur vi förvaltar den vetskapen, säger Karin Hindfelt, som är intendent på Kulturen.

Utställningen tar upp teman som boende, film, mode, konst, sexualitet, identitet, konsumtion, arbete, fritid, teknik och vetenskap. Dagsaktuella frågeställningar på samma teman kommer fram när man skjuter dörrar åt sidan. Förhoppningen är att det stimulerar besökarna till reflektion och samtal. I utställningen hörs också röster från gymnasielever från Spyken i Lund, som diskuterar teman som känns angelägna för dem.

Utställningen lyfter fram ett trettiotal mer eller mindre kända kvinnor som alla på olika sätt påverkade utvecklingen under 1920-talet. Det är vetenskapspersoner, filmstjärnor, konstnärer, politiskt aktiva, internationellt och nationellt kända och okända kvinnor och även några med anknytning till Lund.

– Att försöka skildra och sammanfatta ett helt decennium i utställningsform är egentligen en omöjlighet. Men vi har hittat många fascinerande och berörande livsöden som vi hoppas ska engagera våra besökare, säger Hindfelt.