ArkDes har öppnat igen

I fredags slog ArkDes upp portarna igen på Skeppsholmen i Stockholm efter ett år av ombyggnation. Under öppningshelgen kunde besökarna utforska sju unika utställningsytor, delta i olika aktiviteter och njuta av ”kreativa dagar i hjärtat av Stockholm”.

Med en ny entré och fritt inträde hela hösten välkomnar ArkDes alla tillbaka till ett uppdaterat museum. Utställningslokalerna, formgivna av arkitektduon Arrhov Frick, har fått nytt liv med återbrukade material som stål, trä och glas.

– Med ny entré och nya utställningsytor på ArkDes har vi möjlighet att erbjuda både bredd och djup för alla åldrar och fånga in vår mångfacetterade verksamhet. Här finns både reflektion och lek, design och arkitektur, framåtblickande och historia. Allt för att säkerställa att kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids, säger Karin Nilsson, tf överintendent på ArkDes.

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design och den omfattande museisamlingen av ritningar, skisser, fotografier och mycket mer – allt i original – visas nu för första gången en ny samlingsutställning. Med över fyra miljoner objekt bevarade i samlingen kommer utställningen att vara i ständig förändring för att ge plats för olika teman, tidpunkter och viktiga händelser i vår historia. Öppningsutställningen inkluderar objekt från över 100 arkitekter och designers.

Den tillfälliga utställning som premiäröppnar ArkDes är Designing Motherhood. Things That Make and Break Our Births. Utställningen, som samtidigt får sin europapremiär, belyser reproduktionsdesign sett genom kulturella skillnader över olika tidsperioder.

(2024-09-29)

Se även ArkDes stängs och byggs om (2023-04-10)