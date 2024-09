Ask och Emblas barn – vikingarnas historia

Det fanns många olika sätt att vara viking på. Schablonbilden av testosteronstinna krigare från norr som med svärdets, stridsyxans och långskeppets hjälp spred skräck över hela Europa står i vägen för en mycket mer intressant och sammansatt historisk verklighet. Schablonbilden gör i själva verket vikingarna närmast osynliga.

I arkeologen Neil Prices översikt Ask och Emblas barn möter vi i stället historiskt och psykologiskt trovärdiga vikingar. Betoningen ligger på vilka de var, varför de uppträdde som de gjorde, hur de tänkte och kände. För vikingarna var det till exempel självklart att olika väsen hela tiden grep in i en människas liv. Och trots de givna sociala rollerna och de ömse­sidiga förpliktelserna i det på många sätt hierarkiska samhället, kunde utrymmet för avvikande identiteter och livsstilar ibland vara förbluffande stort.

Neil Price diskuterar också de övergripande historiska omständigheter och processer som låg bakom vikingatiden, som 500-talets förödande klimatkollaps och den krigiska och klan­baserade samhällsordning som kom att växa fram i dess spår. Men vikingasamhället var allt annat än statiskt och de första, småskaliga och på plundring inriktade vikingatågen på 700-talet blev efter hand allt större och inriktade också på handel och bosättning.

”Vikingafenomenet” och ”vikingadiasporan” får en mycket allsidig belysning i boken. Neil Price vill dessutom få oss att se vikingarna som dessa såg sig själva.

Neil Price är professor i arkeologi i Uppsala. Han disputerade med avhandlingen The Viking Way. Religion and War in Late Iron Age Scandinavia och är i dag en av världens ledande forskare på vikingaområdet. Han har under mer än trettio år publicerat en lång rad vetenskapliga artiklar och böcker. Ask och Emblas barn utkom på engelska 2020 och utsågs till ”History Book of the Year” av The Times.

Neil Price:

Ask och Emblas barn. Vikingarnas historia

Bokförlaget Daidalos

Utkom 2024