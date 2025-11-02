Asplund och rådhuset

Röhsska museet

27 september 2025 – 30 augusti 2026

I utställningen Asplund och rådhuset sätts ljuset på Göteborgs rådhus av Gunnar Asplund, en av Nordens mest inflytelserika arkitekter. Genom fotografier, skissmaterial och inlånade originalföremål från rådhuset får besökaren lära känna den ikoniska byggnaden.

– Rådhuset i Göteborg representerar ett arkitektur- och designarv där Gunnar Asplunds tillbyggnad är av stort intresse både nationellt och internationellt. Då få personer har tillgång till interiören och möblerna vill vi visa dessa dolda ikoner för en bredare publik med en utställning som skildrar Asplunds förmåga att designa en miljö med människan i centrum, säger museichef Nina Due.

Utställningen ger besökaren en unik inblick i Gunnar Asplunds arbete med tillbyggnaden av Göteborgs rådhus. Med hjälp av fotografier inifrån rådhuset, inlånad originalinredning som stolar, bord, textilier och lampor, sätts nytt ljus på hans kreativa mästerverk där varje detalj är betydelsefull. I utställningen visas också en mängd skisser där vi kan följa hur Asplund förändrade och utvecklade arbetet med tillbyggnaden som pågick under flera år.

– Utställningen fokuserar på rådhusets interiör och Asplunds idéer kring att skapa en harmonisk miljö. För honom var det viktigt hur besökaren uppfattade rummet och vad arkitekturen och designen gör med dem som vistas där. Vår ambition är att besökarna ska inspireras av Asplunds formgivning och få en ökad förståelse för rådhusets unika interiör, säger Birgitta Martinius, utställningens producent och intendent på museet.

Precis som dagens nybyggnationer fick tillbyggnaden av rådhuset utstå mycket kritik när den stod klar 1936. Den ansågs bland annat inte tillräckligt seriös för en domstol, men Asplund, som påverkats av den nya och mer humana synen på brottslighet under 1930-talet, ville skapa en mjuk, ljus och luftig byggnad. I efterhand har byggnaden uppvärderats av arkitekturkännare världen över. I dag räknas rådhuset med dess interiör till ett av den skandinaviska modernismens mästerverk.

Gunnar Asplund (1885–1940) är en av Sveriges mest kända arkitekter som även gjort avtryck internationellt. Förutom tillbyggnaden av Göteborgs rådhus är han arkitekten bakom bland annat Stadsbiblioteket och Skogskyrkogården i Stockholm. Genomgående präglas hans arbeten av ett helhetstänkande och känsla för detaljer.