Blue Shield Sweden ska skydda kultur­ar­vet

Den svenska ansökan om en nationell kommitté för skydd av kulturarv i väpnad konflikt och naturkatastrofer har nu godkänts av The International Committee of the Blue Shield. I kommittén ingår Kungliga biblioteket, Riksarkivet och representanter för kulturarvs­organisationerna ICOM och ICOMOS.

Nationella Blue Shield-kommittéer har än så länge bildats i närmare 40 länder. Arbetet bedrivs på ideell basis och medlemmarna består vanligtvis av kulturarvsinstitutioner. I ljuset av säkerhetsläget i Europa behöver kunskapen om kulturarvets betydelse och utsatthet i krig stärkas. Medlemskapet i Nato ställer även särskilda krav på skyddet av kulturarv.

– Styrkan med Blue Shield är att olika professioner inom kulturarvssektorn möts i utbildningsinsatser och erfarenhetsutbyten. Nätverken ger också möjlighet att samla resurser och kompetenser såväl nationellt som internationellt. De erfarenheter som finns från arbete med skydd av kulturarv i katastrof- och krigsdrabbade länder är värdefulla för oss i Sverige att ta del av, säger Helene Rånlund, ordförande i interimstyrelsen för Blue Shield Sweden.

Organisationens namn kommer från användningen av den blå sköld som enligt konventionen kan användas för att märka och därmed skydda kulturegendom i väpnade konflikter. I Sverige är utmärkningen ett statligt ansvar som hanteras av länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet.

– Jag har sedan sju år tillbaka, tillsammans med övriga styrelsemedlemmar, arbetat hårt för bildandet av en svensk Blue Shield-kommitté, och är jätteglad över att vi äntligen har blivit godkända. Det är extra viktigt med nätverk i en orolig samtid med nya risker och hotbilder. Jag är övertygad om att Blue Shield kommer att vara ett viktigt stöd i säkerhetsarbetet och krisberedskapen för de svenska kulturarvsinstitutionerna, säger Greger Bergvall, Kungliga bibliotekets representant i styrelsen.

Ett konstituerande årsmöte är planerat till slutet av oktober. Fram till dess leds den svenska kommittén av en interimsstyrelse som ansvarat för arbetet under ansökningsprocessen. Där återfinns Helene Rånlund, Svenska ICOM (International Council of Museums), Malin Myrin, Svenska ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), Marcus Bengtsson, Svenska ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), Johanna Fries-Markiewicz, ICA (International Council on Archives) och Greger Bergvall, IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions).

(2024-09-06)

Se även Svenska kulturarv har inte märkts för skydd vid krig (2022-05-08)