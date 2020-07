Casino i Sveriges historia

Casino är idag oerhört populärt i Sverige och stora delar av världen. Casino online har fullkomligt exploderat under de senaste åren och folk dras även i stora mängder till landbaserade casino. I dagsläget finns det fyra stycken casino i våra fyra största städer, och antalet online casino rör sig över 100 stycken. Men hur har det egentligen sett ut i historien?

Sveriges första casino

Ramlösa Brunn, som nu är en del av Helsingborg bedrev landets första casino under 1700-talet. Under den tiden var Ramlösa en plats för avslappning och återhämtning. Rika personer sökte sig dit för att dricka det friska vattnet, bada och njuta av sommarmånaderna. Casinot var då mest en verksamhet vid sidan av, som ett litet extra nöje jämsides de hälsofrämjande aktiviteterna.

Casino förbjöds under tidigt 1800-tal

Det dröjde dock inte alltför lång tid innan all form av casinoverksamhet blev förbjudet i Sverige. Under samma tid blev det även förbjudet med casino i USA. Anledningen var främst att det var svårt för staten att kontrollera verksamheten som växte väldigt fort. Redan under slutet av 1800-talet ska det statliga lotteriinspektionen ha grundats för att kontrollera spel- och lotteriverksamhet.

Casino återigen lagligt 1950

Under 1950-talet legaliserades casino igen, men det tog sin lilla tid innan det blev uppmärksammat. Fram till 1990 var det inte särskilt populärt att spela på casino i Sverige. Under de 150 år som det var förbjudet hade intresset verkligen svalnat av.

Online casino förändrade hela branschen

Vi spolar fram tiden ungefär 40 år och då började det verkligen hända grejer. Internet har ju revolutionerat våra liv på många olika sätt, och när det kommer till casinobranschen så fick den sig en helomvändning.

De 4 första online casino i Sverige

Som tidigare nämnt har vi över 100 online casino på den svenska marknaden idag. Några av de mest kända namnen är också de som funnits med allra längst.

Cherry Casino

Cherry Casino startade sin verksamhet 1963. Självklart dröjde det några år innan de gick över till ett internetbaserat casino. De öppnade upp sitt första nätcasino 1999 och i Cherry-koncernen finns även ComeOn och Casinostugan, samt att de äger spelutvecklaren Yggdrasil.

De flesta har nog hört talas om Unibet, men förr gick de under namnet Kindred. Det grundades 1997 av Anders Ström, en svensk entreprenör och travfantast. 1998 fick de licens i England och 1999 lanserades det på den svenska marknaden. Unibet är grundpelaren av det som idag heter Kindred group, och under åren har de utökat med ännu fler casino.

Betsson är ett namn som har gjort sig riktigt känt i casinovärlden. De har funnits med i leken sedan 2001 och är ett av de mest populära online casino i landet. Casinot har över 1000 spel i sin katalog att välja mellan, ett minst sagt imponerande utbud.

Detta casinot är däremot ett casino många kanske inte känner till idag. För de som varit med och spelat sedan början kanske kommer ihåg Ruby Fortune, men idag syns det inte till på den svenska marknaden. De lanserades först 2003, men idag har de inte svensk spellicens och därför marknadsförs det inte heller i Sverige.

Dagens casino

Från att ha varit olagligt i 150 år, till att vara en riktigt segstartad bransch i Sverige har det kommit att bli oerhört populärt.