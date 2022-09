Förintelsemuseet startar programverksamheten

Sveriges museum om Förintelsen invigdes i juni och med start i september bjuds allmänheten in till program och aktiviteter. Först ut är ett samarbete med Judisk kultur i Sverige. Det gemensamma programmet innehåller bland annat filmvisningar, författarsamtal och fördjupningar av olika teman, exempelvis Förintelsens manifestation i konsten.

Under hösten kommer programverksamheten successivt att flytta in i museets nya lokaler på Torsgatan 19 i Stockholm, men ambitionen är också att hitta andra former av samarbeten och göra nedslag runt om i landet.

– För oss är det viktigt att belysa Förintelsen ur många perspektiv, tillsammans med olika röster och på olika platser. Vi har många kontakter både nationellt och internationellt och söker samtidigt efter nya samarbeten som kan hjälpa oss att sprida kunskap om Förintelsen och berättelser från överlevanden. Judisk kultur i Sverige är en bra samarbetspartner som täcker in såväl bredd som spets inom allt från filosofi och film till litteratur och konst, säger museichefen Katherine Hauptman.

Judisk kultur i Sverige och museets program inleds med ett författarsamtal mellan den sydafrikanska författaren Steven Robin och journalisten Svante Weyler den 21 september på Konstakademien i Stockholm. Samtalet kommer att kretsa kring boken Letters of Stone. From Nazi Germany to South Africa, där författaren upptäcker och undersöker den egna familjehistorien i skuggan av Förintelsen.

– Judisk kultur i Sverige har haft ett nära samarbete med Statens historiska museer sedan 2015, ett samarbete som inkluderat otaliga kulturaktiviteter, utställningen Speaking Memories och dem interaktiva biografierna Dimensions in Testimony. Vi ser fram emot möjligheten att producera ett meningsfullt och kvalitativt kulturprogram tillsammans med Sveriges museum om Förintelsen, säger Lizzie Oved Scheja, VD för Judisk kultur i Sverige.

Statens historiska museer fick hösten 2021 regeringens uppdrag att förbereda och öppna Sveriges museum om Förintelsen. Museet har till uppgift att bevara och föra vidare minnet av samt fördjupa och bredda kunskaperna om Förintelsen. En utgångspunkt är överlevande från Förintelsen med anknytning till Sverige och deras livsberättelser, liksom deras efterlevandes erfarenheter. Den första utställningen öppnar på Torsgatan 19 i juni 2023.

Se även Sveriges museum om Förintelsen öppnar digitalt (2022-06-16)