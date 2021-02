Hasse Ekman – dandyn i drömfabriken

Under nästan tre decennier var mästerregissören Hasse Ekman en fixstjärna inom svensk film. Ett kändisbarn vars personlighet pressats fram under mödor. En stilikon med enorm talang och arbetskapacitet. Dandyn från Artillerigatan, skolad i Hollywoods drömfabrik, höll under sitt liv en mäktig produktionstakt: fyrtiotvå filmer, fyrtionio manus, femtiotvå roller, två självbiografier, en roman, fyra giftermål, fem barn.

I den här boken hyllar filmhistorikern Mikaela Kindblom en lysande filmskapare, som själv betraktade sig antingen som ett bindestreck mellan fadern Gösta Ekman och sonen Gösta Ekman, eller ett ingenting i jämförelse med rivalen Ingmar Bergman.

Resultatet är sexton texter som går in i Hasse Ekmans filmvärld. Det här är en kärleksförklaring till mannen och filmskaparen Hasse Ekman, till livet och filmkonsten. Det är också den första större boken på svenska om Hasse Ekman, illustrerad med fotografier ur hans liv och filmer.

Mikaela Kindblom är filmkritiker och författare och har tidigare skrivit Våra drömmars stad. Stockholm i filmen och Den svenska drömfabriken. Historien om Filmstaden i Råsunda.

Mikaela Kindblom:

Hasse Ekman. Dandyn i drömfabriken

Modernista

Utkom 2021