I den svensk-karibiska kolonin rådde andra lagar

I den svenska kolonin S:t Barthélemy rådde helt andra lagar än i Sverige – till exempel när det gäller slaveri och familjebildning. I ett EU-projekt vid Uppsala universitet kartläggs livet på den karibiska ön under åren 1784–1878.

Projektet leds av Fredrik Thomasson, professor i historia, som för fjorton år sedan fick tillgång till ett bortglömt arkiv från S:t Barthélemy i Aix-en-Provence i Frankrike.

(2026-02-01)