Klassmotsättningar mellan husbönder och statare 1890–1919

I avhandlingen Förfacklig kamp och vardagligt motstånd bidrar Gustav Nyberg med ny kunskap om statarnas kamp och vardagliga motstånd i Stockholms län under tidsperioden 1890–1919. Genom att kombinera olika typer av källmaterial analyserar Nyberg skärpta klassmotsättningar mellan husbönder och statare vid storjordbruken omkring huvudstaden utifrån en historiematerialistisk ansats.

Periodvis var statare beredda att gå samman gentemot sina husbönder för att försöka åstadkomma människovärdiga arbets- och levnadsvillkor. På motsvarande sätt framhäver Nyberg statarnas allmänna svårigheter att sammansluta sig för att uppnå gemensamma mål på jordbrukets arbetsmarknad.

I detta sammanhang menar Gustav Nyberg att det som var betecknande för den förfackliga kampen bland statare var återkommande skiften mellan individuella motståndshandlingar och kollektiva kampformer. För att hindra statarnas individuella och kollektiva motståndshandlingar allierade sig ofta deras husbönder med företrädare för statsmakten som med hjälp av legostadgan kunde framtvinga lydnad och underkastelse.

Gustav Nyberg:

Förfacklig kamp och vardagligt motstånd. Klassmotsättningar mellan husbönder och statare i Stockholms län ca 1890–1919

Historiska institutionen, Stockholms universitet

Disputation: 5 juni 2025