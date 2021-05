Konstnären Otto G Carlsund

Vem var han? Den då relativt okände svenske konstnären som plötsligt dök upp på Stockholmsutställningen 1930 och blev en mycket omtalad person. Otto G Carlsund (1897–1948) ville visa svenskarna det senaste inom modern konst, som väckt sådan sensation i Paris. Själv hade han studerat för Fernand Léger och blivit ett namn i denna konstmetropol. Förutom en egen succé på Galerie Mots et Image deltog Carlsund i ett trettiotal samlingsutställningar med bland andra Léger, Picasso, Brancusi och Mondrian. Efter sina framgångar for han till New York 1927 och ställde ut på det kända Little Review Gallery.

Född i S:t Petersburg upplevde han 1917 revolutionens Ryssland på nära håll och höll själv på att bli skjuten, anklagad för att vara spion åt de röda. Studerade i Dresden och blev intresserad av de ryska modernisterna såsom Malevitj och Kandinsky. Fann så sin egen väg inom den abstrakta konsten.

Konstvetaren och regissören Anders Wahlgren blev redan för mer än trettio år sedan tagen av detta dramatiska levnadsöde. Vilket bland annat resulterade i hans dokumentärfilm om Carlsund och en stor utställning om konstnären på Liljevalchs konsthall i Stockholm. Han har nu genom sin forskning gått igenom många hundra tidigare, okända brev och kan klarlägga en hel del missförstånd. Genom Otto G Carlsunds konstnärsliv får vi en inblick i den moderna konstens utveckling i Europa på 1920-talet.

Anders Wahlgren är konstvetare, författare, filmare, utställningskurator m.m. med många uppmärksammade böcker och filmer bakom sig. Han är en av landets främsta kännare av Carlsunds konstnärskap.

Anders Wahlgren:

Otto G Carlsund

Carlsson Bokförlag

Utkom 2021