Kvinnliga budbärare av italiensk kultur till Sverige

När den nydisputerade Gunhild Bergh 1920 insåg att hennes akademiska bana var över lämnade hon Sverige för Rom. Där etablerade hon sig som korre­spondent och översättare. I samma stad verkade sedan tidigare Ellen Lundberg-Nyblom, författare och översättare, väl förtrogen med italiensk samtidslitteratur. Efter andra världskriget anslöt Svenska Dagbladets Martha Larsson, som gjorde sig ett namn som intro­duktör av nya litterära röster.

I Ett eget Rom möter vi dessa tre kvinnor ur olika generationer som alla gjorde Italien till sitt arbetsfält och sin utsiktspunkt mot världen. Genom artiklar, brev, essäer, översättningar och skönlitterära texter trädde de fram som skarpa iakttagare i en föränderlig tid. De gav gestalt åt ett Italien bortom klichéerna och berättade om allt från den framväxande fascismen till Pasolinis genombrott som omstridd författare. Deras kosmopolitiska identiteter och litterära stil växte fram vid sidan av nationella institutioner och en manligt dominerad kulturvärld.

De tre kvinnorna är exempel på kulturförmedlarens ofta undanskymda roll i litteraturens kretslopp. Här synliggörs de mångsysslare som gör det möjligt för idéer, berättelser och nya perspektiv att röra sig över språk- och nationsgränser – och som därigenom förändrar hur vi ser på världen.

Cecilia Schwartz är professor i italienska vid Stockholms universitet.

Ett eget Rom. Kvinnliga budbärare av italiensk kultur till Sverige

Appell Förlag

Utkom 2026