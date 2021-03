Litteraturbanken digitaliserar all svensk 1800-talslitteratur

Just nu håller all svensk skönlitteratur från 1800-talet på att digitaliseras. Uppåt 10 000 verk ska göras tillgängliga gratis för allmänheten via Litteraturbankens hemsida.

Läs artikeln på Göteborgs-Posten

