Loulou – kändisbarn, deckarpionjär, äventyrare

Loulou Forsell (1922–1954) var den store operasångaren John Forsells yngsta dotter. Hon var ett bortskämt sladdbarn i en välbeställd familj som kom att leva sitt korta liv i stor utsträckning i rampljuset. Loulou skrev romaner, filmmanus och veckotidningsartiklar. Hon var omskriven redan som barn, framför allt då hon som fyraåring fick handen avbiten av en björn på Skansen.

Dramatiken var ständigt närvarande i hennes liv. Som vuxen flög hon med en pilot i ett litet flygplan till Afrika. Hon blev pionjär som kvinnlig deckarförfattare och vinnare av Stora skandinaviska romanpriset. Men ständigt nedskriven i media. Hon blev tidigt beroende av smärtstillande narkotika. En vistelse på Beckomberga slutade med en dramatisk fritagning med flykt till Norge.

Männen älskade henne. Hon hade allt, utseende och en utstrålning som knockade omgivningen. Men hon klarade inte av att stanna i en vardag, utan drogs ohjälpligt in i skandaler. ”Först är det all dramatik kring henne som fängslar. Olyckorna. Händelserna. Skandalerna. Författaren vill komma under ytan och förstå varför Loulous 31-åriga liv blev som det blev.”

Tina Westerlund är journalist och författare. Under flera år har hon samlat material kring Loulou i arkiv och böcker, men även varit i kontakt med flera som kände Loulou.

