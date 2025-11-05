Makt och prakt på Malmöhus

Malmö museum

11 oktober 2025 –

Utställningen Makt och prakt på Malmöhus handlar om Malmöhus slott under dess glansdagar – en tid präglad av renässansens prakt, där vardag och fest vid hovet väcks till liv genom talande porträtt, dukade bord, ljud, bild och levande berättelser.

Det var också renässansens storhetstid och Skåne var en självklar del i det danska riket. Utställningen fokuserar bland annat på tidsperioden då Fredrik II tillbringade en stor del av sin kronprinstid på Malmöhus (åren 1554–1558). Denna period brukar ses som slottets verkliga glansdagar då stora fester och många besökare spred kunglig glans över byggnaderna. Dessutom hölls James Hepburn, earl of Bothwell tillika Maria Stuarts tredje make, inspärrad på slottet under denna period.

Vid sidan av berättelserna om Fredrik II lyfts även flera kända livsöden som verkade på Malmöhus och besökaren får en inblick i både vardag och fest på slottet.

I utställningen kan man – utöver föremål och bilder från Malmö museums samlingar – även kunna ta del av ljudinstallationer, en modell av slottet Malmöhus, ett uppdukat festbord och talande porträtt.

I installationen ”talande porträtt” får historiska målningar nytt liv med hjälp av AI-teknik. Frederik II, drottning Sophie av Mecklenburg, Christian IV och den utvalde prins Christian berättar ”med både humor och historisk förankring” om sina liv och sin koppling till Malmöhus.

– Det är glädjande att få öppna en ny utställning om Malmöhus storhetstid. Makt och prakt på Malmöhus är en utställning som belyser andra delar av Malmöhus historia än de redan befintliga slottsutställningarna, som till exempel skildrar tiden när slottet var fängelse eller när museet tog emot flyktingar som anlände till Malmö i de vita bussarna vid andra världskrigets slut, säger Ingrid Fransson, chef för utbud och värdskap på Malmö museum.