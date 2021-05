Nordiska museet samlar in efterlängtade kramar

I vaccinationernas spår efterlyser nu Nordiska museet efterlängtade kramar och ögonblick av återseendets glädje. Insamlingen sker digitalt och vänder sig till alla som har återförenats med någon närstående.

Just nu pågår det som förmodligen kommer att bli den största vaccinationsinsatsen i Sveriges och hela världens historia. För många innebär det en möjlighet att återförenas med nära och kära efter lång tid isär. Sedan mars 2020 samlar Nordiska museet, och flera andra museer, in berättelser ur vardagen i pandemitider. Nu samlar Nordiska museet in berättelser och bilder på återseenden från hela landet.

– Vi efterlyser särskilt bilder på efterlängtade kramar och möten mellan nära och kära. Det blir en viktig del av historien om pandemin för framtida generationer, säger Anna Fredholm, intendent för nordisk samtidshistoria på Nordiska museet.

– Jag kan med glädje konstatera att över 4 200 personer runt om i Sverige har berättat om sitt vardagsliv under pandemin och att forskning på materialet redan är igång. Med den uppföljande insamlingen vill vi dokumentera människors känslomässiga erfarenheter av vaccinationerna och återvändandet till ett mer vanligt liv, säger Sanne Houby-Nielsen, styresman på Stiftelsen Nordiska museet.

Nordiska museet har sedan grundandet 1873 dokumenterat livet i Sverige och Norden, både i kristid, fest och vardag. I den nya digitala insamlingen får allmänheten möjlighet att berätta om sina erfarenheter av att återförenas med närstående i spåren av vaccinationerna. Vem har du längtat efter under pandemin? Hur var det att träffas igen? Vad ser du fram emot att göra som färdigvaccinerad?

Frågorna berör både den som själv har blivit vaccinerad och den som har haft möjlighet att återförenas med någon närstående som har blivit vaccinerad. Det går bra att lämna bidrag till insamlingen i form av berättelser, foton och filmer. Bidragen blir en del av historien om pandemin som sparas för framtiden i Nordiska museets arkiv. Insamlingen “Återföreningen – berätta om livet efter vaccinet” äger rum på minnen.se/tema/eftervaccinet

(2021-05-20)