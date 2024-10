Nordiska museet tilldelas Kulturarvspriset 2024

Nordiska museet har tilldelats Kulturarvspriset 2024 för att ha ”uppdaterats till ett än mer attraktivt besöksmål som tilltalar stora skaror av besökare”. Priset delas ut av Svenskt Kulturarv, en medlemsförening för museer, slott och andra besöksmål.

– Det här är ett kvitto på att allt vi planerat och önskat uppnå faktiskt även har nått ut till omvärlden och besökarna, det är vi jätteglada för, säger Sanne Houby-Nielsen, styresman på Stiftelsen Nordiska museet.

Priset delades ut under Kulturarvsdagarna som hölls på Westmanska palatset i Stockholm. Priset, som består av ett diplom och 10 000 kronor, tilldelas pristagaren med motiveringen:

”En museikoloss, tyngd av sin storhet och bevarandet av traditioner, har lättat från myllan. Under de senaste åren har museet fått vingar genom angelägna utställningar som ’Arktis’, sköna utställningar som ’Nordens Paris’ och nu senast genom den mäktiga och hyllade ’Nordbor’. En utställning som bygger på föremål och berättelser som museet har samlat under 150 år och som visualiserar museets uppdrag på ett synnerligen aptitligt vis – att skildra våra liv och vårt leverne under fem sekel. Med ny och genomgripande grafisk form och ökad tillgänglighet i de omsorgsfullt renoverade lokalerna har det anrika Nordiska museet uppdaterats till ett än mer attraktivt besöksmål som tilltalar stora skaror av besökare.”

Tidigare pristagare

2023: Rackstadmuseet

2022: Katrinetorp Landeri

2021: Grenna museum

2020: Livrustkammaren

2019: Sörmlands museum

2018: Alexandra von Schwerin, Skarhult Slott

2017: Hallwylska museet

2016: Tina Rodhe, Medeltidsmuseet

2015: Mimmi Mannheimer, Kalmar slott

2014: Per Karsten, Lunds Universitets Historiska Museum

2013: Eivor Jonsson, Sagabiogarfen i Adak

2012: Tage Andersen och Måns Andersen, Gunillaberg

2011: Maria Sidén, Tjolöholms slott

(2024-10-09)