Nyhetsredaktionernas arbete på Palmenatten

Våren 1986 gick Anders Olsson och Pia Svensson sista terminen på Journalisthögskolan i Göteborg. Bara några dagar efter mordet på statsminister Olof Palme fick de en fråga från Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg om att kartlägga arbetet på sex av landets nyhetsredaktioner, minut för minut, timme för timme, som en del av institutionens medieforskning.

På två veckor intervjuade de sextio journalister som arbetade den ödesdigra natten: på Arbetet, Sydsvenskan och Kvällsposten i Malmö och på Expressen, Hallands Nyheter och Borås Tidning. Samtliga tidningar lyckades få med den mest dramatiska nyheten i landets historia i alla eller åtminstone några av sina upplagor.

I ett längre efterord berättar Bo Bernhardsson hur Arbetet rapporterade och bedrev nyhetsarbetet om Palmemordet. Det handlar inte minst om den hatpropaganda som Olof Palme utsattes för och som utgjorde bakgrund till mordet. En tidsbild som också blir en kommentar till det hat och de hot som sprids i dagens digitala offentlighet.

Pia Svensson är journalist med många års erfarenhet – nästan trettio av dem från Göteborgs-Posten. Anders Olsson har i mer än 35 år arbetat som journalist, de sista femton åren fram till pensionen som reporter samt webb- och nyhetsansvarig på den fackliga tidskriften Vårdfokus. Bo Bernhardsson började arbeta som debattredaktör och ledarskribent på Arbetet två månader före Palmemordet, och var tidningens chefredaktör 1996–2000. Han är ordförande för Svensk Mediehistorisk Förening.

Pia Svensson & Anders Olsson:

Palmenatten. Nyhetsredaktionernas arbete de första timmarna

Bokförlaget Korpen

Utkom 2026