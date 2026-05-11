Peter Kristensson får Olof Skoglunds pris

Journalisten och författaren Peter Kristensson, redaktör för Nättidningen Svensk Historia, tilldelas 2026 års kulturhistoriepris från Olof Skoglunds stiftelse. Han får priset – och prissumman på 100 000 kronor – för att han ”med stor kompetens och entusiasm sprider kunskap om Norrköpings historia”.

Peter Kristensson driver Nättidningen Svensk Historia och Klingsbergs Förlag. Han har skrivit och gett ut böckerna Norrköpings gatunamn (2014), Norrköpings kvartersnamn (2018), Staden vid Strömmen. Berättelser ur Norrköpings historia (2021) och Staden vid Strömmen. Andra boken (2024).

Prisnämndens motivering lyder:

”Peter Kristensson får Olof Skoglunds kulturhistoriepris 2026 med motiveringen att han med stor kompetens och entusiasm på flera sätt sprider kunskap om Norrköpings historia. Pristagarens insatser sträcker sig över flera fält: gedigen forskningsinsats, bokutgivning, föreläsningar och stadsvandringar. Kristensson är ett föredöme för andra aktörer inom det kulturhistoriska fältet i Östergötland.”

– Det är en stor glädje och förmån att få sprida kunskap om vår historia. Att därtill få ta emot ett stort kulturhistoriskt pris för detta är oerhört hedrande, säger Peter Kristensson.

Prisutdelningen äger rum på Norrköpings stadsbibliotek den 21 maj. I samband med detta kommer Peter Kristensson även att hålla ett kort föredrag.

Det årliga kulturhistoriepriset i juristen och diplomaten Olof Skoglunds namn delas sedan 2020 ut till en person eller organisation som gör eller har gjort berömvärda insatser för Östergötlands kultur och historia. Tidigare pristagare är arkeologen Göran Tagesson, historikern Annika Sandén, arkivarien Claes Westling, domkyrkokapellmästare Torbjörn Köhl, regissören och skådespelaren Pontus Plænge samt Roy Andersson och Camilla Smedberg som arbetar med Åtvidabergs kulturhistoria.

(2026-05-11)

