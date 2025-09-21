Satsning på museer i kulturbudgeten för nästa år

I budgetpropositionen för 2026 föreslår regeringen en förstärkning om 7 miljoner kronor per år 2026–2028, i syfte att säkerställa en verksamhet av hög kvalitet vid stiftelsemuseerna Nordiska museet, Skansen, Tekniska museet och Arbetets museum. Regeringen avser även avsätta 3 miljoner för en förstudie om ett nationellt museikort.

– Regeringen föreslår flera åtgärder i budgeten för 2026 som syftar till att ge fler människor tillgång till kultur och till Sveriges museer. Varje år besöker mer än 3,4 miljoner besökare Nordiska museet, Skansen, Tekniska museet och Arbetets museum. Genom sitt arbete ser museerna till att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Med denna föreslagna satsning kan de fortsätta genomföra en verksamhet av hög kvalitet. Vi föreslår också en förstudie om ett nationellt museikort som kan ge fler möjlighet att besöka något av våra fantastiska museer runt om i landet, säger kulturminister Parisa Liljestrand (M).

Museernas arbete för att nå fler och nya besökare visar en positiv utveckling men det behövs ett fortsatt arbete för att ännu fler ska få tillgång till museerna. Därför föreslår regeringen att 3 miljoner kronor avsätts i budgetpropositionen 2026 för en förstudie om ett nationellt museikort. Riksförbundet Sveriges museer föreslås få genomföra förstudien. Syftet är att stärka förutsättningarna för en ökad tillgång till landets museer, vilket bidrar både till ökad tillgänglighet till kultur och ökade intäkter för museerna.

– Det är mycket glädjande att det finns flera satsningar på museerna i kulturbudgeten för nästa år. Resultatet av förstudien kommer att ge museerna ett underlag för att kunna fatta välgrundade beslut om huruvida ett svenskt museikort skulle vara en bra väg framåt för branschen, säger Gunnar Ardelius, generalsekreterare för Sveriges Museer.

Regeringen har nyligen också gett Statens fastighetsverk i uppdrag att påbörja omförhandlingar av hyresavtalen för huvudbyggnaderna för Historiska museet, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet, Kungliga Dramatiska teatern, Kungliga Operan. Därmed kommer den nuvarande modellen med kostnadshyra att avvecklas.

För att stärka beredskapen inom kulturarvsområdet och säkra tillgången till tillförlitlig samhällsinformation i kris- och krigstid beslutade regeringen i somras att utse Riksarkivet och Riksantikvarieämbetet till beredskapsmyndigheter. De nya uppgifterna medför ökade kostnader och regeringen föreslår därför att myndigheterna vardera tillförs 6 miljoner kronor för 2026, 8 miljoner kronor för 2027 och från och med 2028 10 miljoner kronor.

