Skånska kriget 1675–1679

År 1677 landsteg den danska och nederländska flottan på Öland och plundringen som följde lämnade ön i ruiner. Hakvin Spegel, Karl XI:s biktfar, beskrev förödelsen med orden ”eld och brand, rov och skövling”. Plundringarna var en del av krigföringen och skånska kriget blev en av de mest brutala konflikter som drabbat Sverige och Danmark. I fem år rasade en bitter kamp om territorium och makt vars eko fortfarande hörs – 350 år senare.

Katarina Harrison Lindbergh tecknar i denna bok en helhetsbild av kriget, med ikoniska händelser som det blodiga slaget vid Lund och regalskeppet Kronans tragiska undergång utanför Öland. Läsarna får möta människorna som kämpade och försökte överleva i skuggan av stormaktstidens ambitioner.

Skånska kriget 1675–1679 är en berättelse om maktambitioner och den mänskliga kostnaden för krigets brutalitet.

Katarina Harrison Lindbergh är författare och föreläsare. Hon har skrivit flera historiska fackböcker, däribland Nordisk mytologi från A till Ö, Nordiska sjuårskriget 1563–1570 och Erik XIV.

Utkom 2025