Skoklosters dolda historia

Skoklosters slott är svept i en mycket bedräglig stillhet. När vinden viskar i trädkronorna har den en hel del att säga. Den kunde berätta om det stora huset och de människor som bott eller arbetat där, men lika mycket kunde den säga något om hur livet såg ut under 1600-talet, och för all del även under andra flydda århundraden. Men vinden är ett flyktigt medium, ett som är svårt att ta del av hemma i soffan, på bussen eller tåget även om du förstod dess språk, och därför finns den här boken.

I Skokloster. Ett slotts dolda historia kan vi läsa om otrogna prinsessor, stulna fästmör, dueller, krig, mord, men också om hur man uppförde sig, eller kanske rentav hur man absolut inte skulle uppföra sig. Du finner historier om gulliga små djur och andra som var rent livsfarliga, du får veta hur man pratade, hur man förolämpade varandra, hur man festade, vad man åt och drack och vad man skrattade åt för fyrahundra år sedan.

Historien om Skoklosters slott är också historien om trakten kring det och de allt annat än tama familjerna Wrangel och Brahe med extra tillsats av bland andra Koskull, von Essen och Königsmarck, men även deras tjänstefolk, torpare och knektar. Vi möter grevar och grevinnor, drottningar och kungar, fulla nunnor, strejkande byggnadsarbetare, pigor, bödlar, konstnärer och en kissnödig katt, för att nämna några.

Petter Inedahl är författare, journalist, föreläsare och sedan flera år guide i Skoklosters slott. Han har skrivit en rad böcker med historisk och kulturhistorisk inriktning, bland annat Hemsökt, Glömda mord och Spöklikt.

Petter Inedahl:

Skokloster. Ett slotts dolda historia

Carlsson Bokförlag

Utkom 2021