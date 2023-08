Uppdrag konst – inköp, gåvor och lån

Östergötlands museum

28 juni – 5 november 2023

I Östergötlands museums nya utställning Uppdrag konst – inköp, gåvor och lån visas samtida verk av regionala konstnärer och verk av moderna svenska konstnärer, bland annat Nils Dardel och Carl Fredrik Hill. Samtidigt kan besökaren lära sig mer om museets konstsamling och samlande.

Östergötlands museums konstsamling omfattar cirka 10 000 föremål, bland annat oljemålningar, akvareller, grafik, teckningar och skulpturer. Kärnan är en gåva på över 1 800 konstverk som samlaren Carl Dahlgren testamenterade till museet efter sin död 1894.

– Det är huvudsakligen porträtt och landskapsmålningar i olja och därför passar dessa två genrer särskilt bra att samla. Då kan vi visa hur de har utvecklats under historiens gång. Men det är också viktigt att stärka den regionala konsten och spegla mångfalden i vårt samhälle, säger Melanie Klein, konstintendent på Östergötlands museum.

Bland de nya verken som visas i utställningen finns Olle Schmidts omdiskuterade ”Tankar i tiden” och Hasti Radpours självporträtt ”This shall also pass”, skapat under coronapandemin.