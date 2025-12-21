Upptäck Sveriges kyrkogårdar
Boken Upptäck Sveriges kyrkogårdar vill inspirera till upptäckter på Sveriges alla vackra och välvårdade begravningsplatser. Omkring 450 stycken runt om i landet beskrivs kortfattat och tydliga landskapskartor märker ut dem. Dessutom innehåller boken faktatexter om ett 70-tal ämnen som på något sätt är relaterade till kyrkogårdar.
Upptäck Sveriges kyrkogårdar har kommit till genom ett samarbete med Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.
Marita Sköldberg är journalist och utbildad guide.
