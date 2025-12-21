Rönne å

Följ med längs Rönne å – Skånes näst största vattendrag – från Ringsjön hela vägen till Ängelholm. Här bjuds på ett varierat landskap och spännande historia, men också ett av Europas största återställningsprojekt.

Naturområdet längs Rönne å lockar många besökare som vill vandra, uppleva naturens biologiska mångfald eller kanske paddla i den drygt åtta mil långa ån. Från Ringsjön, en flera miljoner år gammal vulkankrater, slingrar sig ån genom landskapet för att slutligen mynna ut vid Ängelholm.

Det är också ett område med en lång och spännande historia där man kan hitta några av Sveriges äldsta bosättningar längs stränderna. Under skånska kriget var ån ett hinder som tvingade arméer att ta långa omvägar för att hitta vadställen. Senare byggdes industrier och man började utnyttja vattnets kraft. Nu skrivs ett nytt kapitel när många av dessa vandringshinder ska rivas ut och ge möjlighet för naturen att återhämta sig i ett av Europas största återställningsprojekt.

Magnus Johansson är press- och naturfotograf och har tidigare utkommit med böckerna Finjasjön och På fyra vingar – en hotad mångfald.

Magnus Johansson:

Rönne å

Votum Förlag

Utkom 2025