Vad historien lär oss om de areella näringarnas betydelse

I den osäkra tid vi befinner oss i är det lockande att söka vägledning i historien. Hur gjorde man då? Hur omfattande och dynamiskt var kalla krigets beredskapsarbete – och varför övergavs det så snabbt? Vilken roll spelar de areella näringarna i att skapa en robust beredskap?

Antologin Beredskap är det nya gröna utforskar och analyserar hur beredskapens idéer och praktiker har utvecklats och förändrats över tid och undersöker sådana frågeställningar. Genom historiska lärdomar belyser författarna dagens omvälvande situation och de pågående ansträngningarna att åter bygga upp en fungerande beredskap.

Det är arbetsgruppen Historiskt lärande inom Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens försörjningsprogram som har sammanställt historiska perspektiv på beredskap inom de areella näringarna för att dra lärdomar till nutiden. Boken, som består av tio kapitel skrivna av elva författare, belyser beredskapen inom de areella näringarna ur olika perspektiv och avslutar med historiska lärdomar.

Författare är Ingrid Petersson, Björn-Ola Linnér, Carin Martiin, Camilla Eriksson och Fredrik Bertilsson, Harald Svensson, Erland Mårald, Inger Olausson, Folke Cerenius, Ann-Catrin Östman och Per Eriksson.

Jenny Asplund, Per Eriksson och Erland Mårald (redaktörer):

Beredskap är det nya gröna. Vad historien lär oss om de areella näringarnas betydelse

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Utkom 2025

Boken kan läsas kostnadsfritt här.