Arne Mattsson – film till varje pris

Filmregissören Arne Mattsson (1919–1995) kallades Sveriges Hitchcock. Filmer som Damen i svart och Mannekäng i rött skrämde slag på den svenska biopubliken. Med världssuccén Hon dansade en sommar blev han den första svensken som vann Guldbjörnen i Berlin och han ansågs på 1950-talet som jämbördig med Ingmar Bergman. Totalt gjorde han sextio långfilmer, fler än någon annan svensk regissör, om man inte räknar stumfilm. Publiken älskade honom. Filmbolagen likaså. Men framgången fick ett abrupt slut.

Från mitten av 1960-talet blev Arne Mattsson en av Sveriges mest utskällda regissörer. Nästan allt han gjorde sågades och uppdragen sinade. Trots det fortsatte Arne Mattsson envist att filma och avslutade sin karriär med actionfilmer för video på 1980-talet. Fram till sin död sysslade han ständigt med nya filmprojekt.

Denna första stora biografi om Arne Mattsson bygger på ett omfattande arkivmaterial, bland annat intervjuer som inte publicerats tidigare. Anna-Maria och Roger Blomgren tecknar hans dramatiska karriär, fylld av succéer, skandaler, motgångar och en kreativ uthållighet. Boken speglar också ett filmlandskap i förändring – från biografernas guldålder på 1940-talet till videons genombrott.

Anna-Maria Blomgren är filosofie doktor i statsvetenskap och verksam som utredare. Roger Blomgren är professor emeritus i biblioteks- och informationsvetenskap med inriktning mot kulturpolitik. Tillsammans har de tidigare skrivit biografin Julia Cæsar – karriär på ilsket humör.

Anna-Maria Blomgren & Roger Blomgren:

Appell Förlag

Utkom 2026