Carl Gyllenstiernas fornsakssamling på Krapperup

Vilka föremålstyper finns i Carl Gyllenstiernas fornsakssamling på Krapperup? Ger de oss en ny kunskap? Varför samla på gamla fornsaker? Vad gör samlaren till en samlare? Hur påverkar samlarens livsbiografi samlandet? Vilken roll har tidens värderingar och lagstiftning? Vilken relevans har fornsakssamlingar idag?

Samlaren och friherren Carl Gyllenstiernas fornsakssamling på Krapperup i nordvästra Skåne är utgångspunkten för denna arkeologihistoriska och kulturhistoriska tillbakablick på hur samlandet lade grunden till vår kunskap om det förflutna och etablerandet av museer. Föremålen bidrog till ägarens sociala och kulturella kapital och var betydelsefulla för en regional och nationell identitet.

Boken är en tvärvetenskaplig studie där materiella lämningar och skriftligt arkivmaterial är de primära källorna. De speglas mot forskning inom kulturhistoria, politisk ekonomisk historia, jordbrukshistoria och utbildningshistoria. Ledtrådar från en mängd olika källor binder samman fornsakssamlingen, fornforskningen och herrgårdskulturen med den samhällomvandling som skedde i landet under 1800-talet. Fornsakssamlingar har även i dag en forskningspotential för att studera historien i det moderna landskapet och arkeologins roll i framväxten av det moderna Sverige.

Kristina Jennbert är professor emerita i arkeologi vid Lunds universitet. Hon disputerade med avhandlingen Den produktiva gåvan. Tradition och innovation i Sydskandinavien för omkring 5 300 år sedan och har publicerat bland annat Animals and Humans. Recurrent symbiosis in archaeology and Old Norse religion.

Kristina Jennbert:

Bland stenyxor, bronssvärd och pilspetsar på Krapperup. Carl Gyllenstiernas fornsakssamling och arkeologiska undersökningar

Lunds universitet

Utkom 2024