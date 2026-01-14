Håkan Möller ny preses för Kungl. Vitterhetsakademien

Håkan Möller, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, är ny preses för Kungl. Vitterhetsakademien sedan den 1 januari 2026.

– Vitterhetsakademien är en viktig institution i dagens forskningslandskap och har med sina kulturfastigheter ett betydande ansvar inom kulturarvssektorn. Akademiens långa historia förpliktigar. Det är med respekt för dess traditioner och med förhoppningen om att under en period förvalta arvet väl som jag går in i rollen som preses, säger Håkan Möller.

Håkan Möller är teologie doktor och filosofie doktor, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet och docent i svensk litteratur vid Helsingfors universitet. Håkan Möller är arbetande ledamot i Vitterhetsakademien sedan 2016. Hans huvudintressen som humanvetenskaplig forskare är retorik, diktanalys, religiös tematik då som nu, från 1600-talspsalmen till postmodern teologi, litteratursociologiska frågeställningar, litteratur och politik, receptionsforskning och litteraturhistorieskrivning – och ornitologi.

Håkan Möller efterträder Peter Gillgren som var preses 2020–2025.

