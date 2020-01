Historiska hästar

Hästen har spelat en stor roll genom mänsklighetens historia. Den har räddat soldater och avgjort krig, höjt moralen hos folk och skapat uppror. I boken Historiska hästar får läsaren möta tolv hästar som i stort och smått har förändrat världen.

Människans bästa arbetskamrat står i centrum för den tredje boken i Langenskiölds historiska djurserie. Med text och bild berättar journalisten Anders Frelin om tolv hästars spännande livsöden – och lär oss samtidigt mer om vår egen samtid, om världspolitik och om vår mänskliga historia.

– Hästen är det djur som har betytt mest för människan genom historien, både som vän, arbetskamrat och arbetsredskap. Ända sedan människan satte sig på hästen för 6 000 år sedan har den fört vår historia framåt, säger Anders Frelin.

Hur hade mänsklighetens historia sett ut utan hästen? Väldigt annorlunda, kort sagt. Om den nordiska hästen inte varit så robust och arbetsvillig hade Sverige troligtvis inte haft det välstånd vi har i dag; åkrarna hade inte varit plöjda, potatisen inte satt och svensken inte så välnärd.

Många krig hade fått en annan utgång utan hästar som Reckless, stoet som räddade otaliga amerikanska soldaters liv under Koreakriget. Utan succén i OS och EM av den bevingade svenske hopphästen All In hade ett av de största bråken i svensk idrottshistoria troligtvis inte ägt rum och Sverige hade inte delats itu – i hästfolket och de andra. Och England, ja kanske till och med EU, skulle ha sett annorlunda ut om inte en ensamkommande unghäst från Aleppo hade invandrat för 300 år sedan.

– Det är många historier som har överraskat mig under arbetet med boken. Kloke Hans historia är en av dem – den hästen kunde räkna som en skolelev. Upptäckten av hans förmåga har påverkat polisens arbete och all forskning sedan dess. Hur det gick till är en av historierna i boken, säger Anders Frelin.

Historiska hästar är den tredje boken i Langenskiölds serie om djur som har förändrat historien. Först ut var Historiska hundar av Mats Carlbom, följd av Historiska katter av Erik Fichtelius.

Anders Frelin är journalist och arkitekt. Han har varit reporter, redaktör och redaktionschef på Dagens Nyheter och driver nu en arkitektbyrå och ett byggbolag. Hans hästintresse har funnits i bakhuvudet sedan uppväxten.

Anders Frelin:

Historiska hästar. Hur hästen har påverkat människans värld

Bokförlaget Langenskiöld

Utkom 2019