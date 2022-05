Lisa Larson – en resa genom åren

Rian designmuseum

21 maj – 28 augusti 2022

Lisa Larson har sedan 1950-talet skapat keramik som gått rätt in i hjärtat på miljontals människor. Humoristiska djur, känsligt utförda barnporträtt och kraftfulla kvinnogestalter tillhör hennes återkommande motiv. Rian designmuseums stora utställning sommaren 2022 presenterar Lisa Larsons konstnärskap i hela dess bredd och gläntar på dörren till hennes kreativa process. Vid sidan av ett rikt urval serietillverkade föremål visas också prototyper, unika objekt, skisser och sådant som inspirerat henne. Utställningen bygger på Lisa Larsons egna samlingar och innehåller mycket som tidigare inte har visats. Föremålen i utställningen formar en berättelse om mer än sju decennier av arbete, skapande fantasi och en stark kärlek till leran som material – en livsresa med keramiken.

Utställningen presenterar Lisa Larson i helfigur genom ett rikt urval av hennes verk – från träfigurer hon skar som tonåring, till de populära stengodsfigurerna från Gustavsbergs porslinsfabrik, hennes frilansformgivning för olika producenter och de senaste årens designuppdrag för japanska tillverkare. Vid sidan av Lisa Larsons egna arbeten innehåller utställningen också verk av konstnärskollegor som hon inspirerats av eller stått nära, bland andra Stig Lindberg, Endre Nemes och Torsten Renqvist. De flesta av dessa verk kommer från Lisa Larsons privata samling. Till utställningen har Lisa Larson också gjort ett urval ur sin stora samling av dockor och leksaker, som hon samlat under resor världen över.

Lisa Larson (född 1931) slog igenom som nyanställd formgivare på Gustavsbergs porslinsfabrik på 1950-talet och blev snabbt känd för sina uttrycksfulla, modernistiska figurer och kärl i stengods. Hennes skicklighet i att med små medel fånga de karakteristiska dragen hos ett djur eller en människa har gett henne många beundrare. Under 2000-talet har hennes arbete fått en stor publik i Japan. Hon är fortfarande yrkesverksam som formgivare och har under de senaste åren presenterat flera nya modeller tillverkade av Keramikstudion i Gustavsberg och olika japanska producenter. Inför utställningen i sommar har Lisa Larson låtit Keramikstudion ta fram en ny stengodsfigur i form av en elefant med unge som kommer säljas exklusivt på Rian under utställningsperioden.

Lisa Larson – en resa genom åren visas på Rian i Falkenberg den 21 maj till den 28 augusti 2022. Utställningen är framtagen av Rian i samarbete med en japansk utställningsproducent och premiärvisas nu i Sverige efter att först ha turnerat till sex museer i Japan 2020–2021.