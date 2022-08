Nordiska historiebokspriset till bok om skandinavismen

Nordiska historiebokspriset 2022 tilldelas den nederländske historikern Tim van Gerven för hans bok Scandinavism. Overlapping and competing identities in the Nordic world, 1770–1919. Priset delades ut vid invigningen av Nordiska historikermötet i Göteborg.

Tim van Gerven är filosofie doktor i historia och undervisar i modern europeisk historia vid Amsterdams universitet. Hans bok om skandinavismen kom ut tidigare i år.

Nordiska historiebokspriset är instiftat och utdelas av Nordiska historikerkommittén, som består av representanter för de nationella historiska samfunden i Norden, i samarbete med Scandinavian Journal of History och Centrum för Nordenstudier vid Helsingfors universitet. Priset tilldelas författaren eller författarna till det mest nyskapande och tankeväckande historiska verk om Nordens historia som publicerats sedan föregående Nordiska historikermöte.

Syftet med priset är att stimulera intresset för Nordens historia. Böckerna nomineras av förlag och författare, och pristagaren utses av en priskommitté tillsatt av Nordiska historikerkommittén. Priset består av ett diplom och 7 000 svenska kronor. Det delades ut för första gången 2017 vid det 29:e Nordiska historikermötet i Aalborg.

(2022-08-12)