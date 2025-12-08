Polismästare Liljensparres uppgång och fall

Han skulle bli hjälten som löste mordet på Gustav III. I stället blev han syndabocken. Nils Henric Liljensparre (1738–1814) var Stockholms första polismästare – beundrad, fruktad och omtalad långt utanför rikets gränser. Han byggde upp en helt ny polisorganisation, avslöjade konspirationer och ledde den mordutredning som hela Europa följde. Men triumfen blev kortvarig. När maktspelet hårdnade och opinionen vände fanns det bara en att skylla på.

Syndabocken är berättelsen om en man som steg rakt in i maktens centrum, men som föll lika brutalt som han en gång klättrat. Ett gustavianskt Stockholm träder fram – en stad av spioner, pamflettskrivare, mördare och makthungriga aristokrater – och i dess mitt rör sig en gåtfull polischef som både skrev historia och själv offrades av den.

Syndabocken är den första biografin om en av Sveriges mest omtalade polischefer och Tomas Erikssons författardebut.

Tomas Eriksson:

Syndabocken. Polismästare Liljensparres uppgång och fall

Stockholmia förlag

Utkom 2025