Statens fastighetsverk lanserar poddjulkalender

Statens fastighetsverk (SFV) lanserar en julkalender i form av en podd i 24 avsnitt. Den historiska fiktionen, skriven och berättad av författaren Carl-Johan Vallgren, tar sin början i Bankohuset i Gamla stan, Stockholm i december 1791 – mitt i intrigerna som föregick mordet på Gustav III.

Bankohuset, en av världens äldsta bevarade bankbyggnader, fungerar som scen för berättelsen där både verkliga personer och fiktiva karaktärer rör sig genom dåtidens Stockholm. Vallgren skildrar miljöer, maktspel och vardagsliv med utgångspunkt i den historiska platsen och de människor som skulle kunna ha befolkat huset.

– Jag fastnade för riksbanksdirektören Stålhammar och hans roll i konspirationen. Det blev en perfekt utgångspunkt för att utforska tiden och människorna i och kring Bankohuset, säger Carl-Johan Vallgren.

– Våra fastigheter rymmer många berättelser om Sveriges historia och människorna som verkat där. Med poddjulkalendern vill vi väcka nyfikenhet för Bankohusets historia och visa hur vårt gemensamt ägda kulturarv kan komma till liv, säger Elisabet Hesseborn, kommunikatör på SFV.

Poddjulkalendern publiceras löpande från den 1 december i SFV:s sociala medier, Youtube och där poddar finns. ”Syftet är att levandegöra kulturarvet och göra statens historiska miljöer tillgängliga för fler”, skriver SFV.