Tornedalingars historia och situation i dag

Tornedalingarna i Sverige blev år 2000 utpekad som en nationell minoritet av regeringen. Sedan dess finns olika berättelser om statens och kyrkans behandling av tornedalingarna under 1800-­ och 1900­-talen.

Tornedalssällskapet i Uppsala har allt sedan bildandet 2011 drivit en konsekvent linje där de menar att den identitetspolitiska idén att Tornedalingarna ska betraktas som ett urfolk går för långt. ”Den idén tenderar dessutom att sakna ett grundläggande socialhistoriskt klassperspektiv vilket gör att den etniska aspekten förstoras”, anser sällskapet.

Antologi Att vara tornedaling i Sverige vill nyansera den historiska, religiösa och kulturella spelplanen genom analyser i sju teman. Detta sker i tjugo kapitel med särskild expertis inom historia, kvinnohistoria, religionsvetenskap, sociologi, socialt arbete, kultur­ och språkstudier, naturvetenskap och lokalhistoria. Antologin förenar därmed vetenskapligt djup, lokal förankring med personlig erfarenhet vilket stärker trovärdigheten.

Anders Bäckström & Eva Hellman (redaktörer):

Att vara tornedaling i Sverige. Om tornedalingars historia och situation idag

Artos & Norma Bokförlag

Utkom 2026