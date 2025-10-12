1800-talets Norrmalm

Pionjäranda accelererar under 1800-talet, från ångkraften och maskinella uppfinningar fram till modernitetens triumf med elektricitet och en helt ny byggnadskonst i natursten, stål och betong, influerad av USA, med de första kontorshusen, varuhusen och de elegantaste privatbostäderna.

Norrmalm i Stockholm är den plats i landet där det moderna tydligast samlas och prövas med impulser från utlandet och direktkontakt med vad som sker i Paris och London, Berlin och Wien. De gäller industriella verksamheter och de senaste uppfinningarna, affärslivet och en för Europa gemensam stadskultur. Vi möter här många av landets främsta arkitekturverk, i form, teknik och uttryck, inte sällan förmedlade av invandrade affärsmän med brett ekonomiskt och kulturellt nätverk ute i Europa.

Vi följer medvetna framtidsidsmänniskor, söker deras argument och bevekelsegrunder, så som de kan avläsas i byggnaderna. Modernitetens avigsida träder fram med de många människorna i periferin, de som gör utvecklingen möjlig men själva lever i fattigdom och trångboddhet. Vi ser hur samhället liksom det maskinella arbetet delas och hur man skiljer ut människor från varandra. Nya, från varandra separerade grupper uppstår, bland dem de hemlösa och prostituerade.

Fredric Bedoire är professor emeritus i arkitekturhistoria vid Kungl. Konsthögskolan, docent i konstvetenskap vid Stockholms universitet och hedersledamot i Konstakademien. Han har skrivit fler än trettio böcker, däribland Guldålder. Slott och politik i 1600-talets Sverige, Katedralen i Börshuset. Från rådhus till hemvist för Svenska Akademien och Stormaktstidens Norrmalm. Folk, hus och gator. Han har bland annat belönats med Stora historiepriset.

Fredric Bedoire:

Modernitetens hemvist. 1800-talets Norrmalm

Bokförlaget Langenskiöld

Utkom 2025