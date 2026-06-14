Alva – arbetarminnen från Strykjärnet

Arbetets museum

Ny permanent utställning

Efter år av research, arkivfynd och möten med människor som arbetat i Strykjärnet öppnade Arbetets museum den 13 juni 2026 en helt ny version av sin äldsta basutställning: Alva – arbetarminnen från Strykjärnet.

I 35 år arbetade Alva Carlsson i den ikoniska textilfabriken Strykjärnet – byggnaden där Arbetets museum ligger i dag. I lika många år mötte hennes berättelse besökare i museets trapphus. Nu har hon flyttat in i hjärtat av huset – i en helt ny utställning där svensk industrihistoria berättas av dem som faktiskt var där.

Utställningen bygger på unika intervjuer med textilarbetare, historiskt arkivmaterial och nytt material som samlats in från Norrköpingsbor under arbetets gång. Besökaren får möta livet i fabriken, kvinnornas arbetsvardag, gemenskapen, strejkerna, drömmarna och de första charterresorna – allt berättat med arbetarnas egna röster.

I utställningen finns också berättelsen om själva Strykjärnet – den högresta gula fabriken i armerad betong som uppfördes 1916–1917 och ofta beskrivs som Sveriges vackraste industribyggnad.