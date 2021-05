De svenska socialisterna och ryska revolutionen

Den 13 april 1917 passerade Lenin Stockholm på väg tillbaka till det revolutionära Ryssland, efter många år i exil, för att leda sitt bolsjevikparti till makten. I samband med Stockholmsbesöket passade hans svenska kamrater på att köpa en ny kostym åt honom på varuhuset PUB. Expediten hette Thure Winberg och var farmors far till denna boks författare.

I Sverige blev det aldrig någon socialistisk revolution, men vilka var de svenskar som kände Lenin på riktigt och valde att följa honom politiskt? Vad fick dem att tro på bolsjevismen som recept för en rättvisare värld och att se Sovjetunionen som ett framtidsland? Och vad var det slutligen som fick många av dem att bryta med kommunismen?

Lenins kostym är en skildring av de ledande svenska kommunisternas agerande mellan första och andra världskriget, deras kontakter med bolsjevikerna och förhållandet till Sovjetunionen. Huvudpersonerna Zeth Höglund, Ture Nerman, Fredrik Ström och Karl Kilbom levde under en dramatisk tid och umgicks intensivt med historiska personer. De var välkända som radikala politiker under första halvan av 1900-talet, men är relativt bortglömda idag. I Per Leanders bok får vi stifta ny bekantskap med dem.

Per Leander är magister i historia och arbetar som journalist för bland annat Aftonbladet. Han har tidigare skrivit reportageboken Kampen mot Putin. Den ryska proteströrelsens uppgång och fall och har också sammanställt en bok med tal av Ture Nerman: Brandtal mot nazismen.

Per Leander:

Lenins kostym. De svenska socialisterna och ryska revolutionen

Carlsson Bokförlag

Utkom 2021