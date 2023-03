Folkhemmets fritidsbåtar

Sjöhistoriska museet

22 februari – 3 september 2023

Följ med på en nostalgisk resa genom folkhemmets Sverige och se fritidsbåten gå från en lyx reserverad för överklassen till ett brett folknöje. I dag spenderar var tredje svensk en stor del av sommaren i fritidsbåt men i början av 1900-talet var det få som hade råd att äga en egen fritidsbåt. Utställningen sker i samarbete med föreningen Svenska Kryssarklubben, som i år firar hundra år. Föreningens och fritidsbåtslivets framväxt går nämligen hand i hand.

– Utställningen Folkhemmets fritidsbåtar lyfter fram ett världsunikt fenomen för Sverige, hur fritidsbåten blev folklig och tillgänglig för alla. Utställningen speglar samhällets utveckling i den fritidsbåtsboom i det som vi idag anser som folkhemmet, säger museichefen Mats Djurberg.

Fritidsbåtslivet är både brett och djupt förankrat i det svenska samhället och Sverige toppar världslistor när det kommer till båtägande. En tredjedel av svenskarna använder fritidsbåt varje år och svensk fritidsbåtskultur är världsunik genom sin spridning över olika samhällsklasser. Det som under tidigt 1900-tal endast var få förunnat har förvandlats till ett folknöje.

Eftersom söndagen var veckans enda lediga dag fanns det sällan tid för lustfylld aktivitet som segling. Den reform som hade störst betydelse för svenskarnas fritid och troligtvis även fritidsbåtskulturen under 1900-talet var semesterlagstiftningen som infördes 1938. Nu hade alla arbetstagare rätt till två veckors betald semester per år. Semestern skulle komma att utökas under de följande decennierna och 1963 var den fyra veckor. Vad den lediga tiden skulle ägnas åt fanns det starka åsikter om, inte minst från statligt håll. Semestern skulle vara aktiv och idrott eller stärkande friluftsliv premierades.

I den här utställningen visas några av de båtar som gjorde fritidsbåtsägandet till en angelägenhet för fler än bara de välbeställda.