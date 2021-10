Hembygdsföreningarna förlorade 9000 medlemmar

Landets hembygdsföreningar tappade rekordmånga medlemmar förra året – ungefär 9 000. Enligt riksorganisationen Sveriges hembygdsförbund kan en anledning vara svårigheterna att få in nya medlemmar via arrangemang som knappt funnits under pandemin.

– Det är svårt att få engagerade medlemmar, säger Irene Welander, som är ordförande i Hardemo hembygdsförening i Kumla kommun.

(2021-10-21)

