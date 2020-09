Historien om Den svenska näktergalen

Jenny Lind. Historien om Den svenska näktergalen berättar om hur en mager och alldaglig nioårig flicka, en olycklig askunge från trassliga familjeomständigheter i Stockholm, höjde sig till att bli en världssuperstjärna genom sin magiska röst och sceniska agerande. Hon blev omtalad inte bara för sin talang utan även för sin givmildhet, omtanke och dygd vid en tid när orden ”sångerska” och ”aktris” bar skandalösa övertoner.

Jenny Lind blev vän med genier som Hans Christian Andersen och Mendelssohn, hon välkomnades vid kungliga hov och gjorde en triumfartad turné med den legendariska cirkusdirektören P.T. Barnum. Ändå led hon av både förtvivlan och hjärtesorg innan hon hittade lyckan i kärleken. I den här boken följer Sarah Jenny Dunsmure hennes spår och beskriver hennes exceptionella liv och belyser det med en riklig mängd samtida illustrationer.

Sarah Jenny Dunsmure (1938–2019) var barnbarnsbarnbarn till Jenny Lind genom hennes dotter Jenny Maude. Dunsmure studerade till skådespelerska men ägnade sitt arbetsliv åt förlags- och tidningsvärlden. Åren 2005–2015 forskade hon och skrev Jenny Lind – The Story of The Swedish Nightingale, spårade sångerskans tidiga år i Stockholm och följde hennes märkliga liv genom Skandinavien, Tyskland, Österrike, Storbritannien och USA. Hon blev hedersledamot i Jenny Lind Sällskapet.

Den engelska utgåvan från 2015 presenteras här till 200-årsjubileet 2020 enligt författarens önskan i svensk översättning. En stor del av bildmaterialet publiceras för första gången i Sverige. Förordet är skrivet av Inga Lewenhaupt, fil.dr, ordförande i Jenny Lind Sällskapet och tidigare museichef vid Drottningholms teatermuseum/Sveriges teatermuseum.

Sarah Jenny Dunsmure:

Jenny Lind. Historien om Den svenska näktergalen

Carlsson Bokförlag

Utkom 2020