Kortspelets historia

Att spela kort är ett av de vanligaste nöjena i det moderna samhället. Alla kan spela kort. Det spelar ingen roll vilken samhällsklass man kommer ifrån. Men det här gäller bara i det moderna samhället. Visste du att den vanliga kortleken en gång var en lyx som endast adeln hade råd med?

Spelkorten har en historia precis som allt annat. De har varit en del av kulturen i minst åtta århundraden och i 1200 år.

De första korten

Det var under 900-talets tangdynasti som prinsessan Tongchang sägs ha spelat ”lövspelet”. Det här lövspelet är förmodligen en äldre version av domino, snarare än den moderna kortleken, men ett århundrade senare sägs kejsaren Mu-Tsung ha blandat och spelat med riktiga kort.

Trots att detta skedde tidigt i Kina, kom spelkorten inte till Europa förrän på mitten av 1300-talet. Vid den här tiden hade spelkorten redan en form som liknar dagens.

Så här långt tillbaka i tiden fanns det ingen tryckteknik eller massproduktion. Året efter kortens ankomst till Europa målades de för hand. Detta gjorde dem dyra att köpa och det var en lyx som endast var till för adeln och överklassen. I takt med att efterfrågan ökade, och ny teknik introducerades, blev korten snart tillgängliga för alla.

Spelet sprider sig

Den första kortleken som utfärdades och introducerades för samhället bestod av fyra valörer. Dessa var koppar, svärd, mynt och poloklubbor. Den första upplagan hade inga kvinnliga ansikten på bilderna. Det var först i Frankrike, där kortfebern verkligen startade, i mitten av 1500-talet som valörerna och de klädda korten uppfanns.

Storbritannien verkar vara sist med att börja spela. Den första dokumentationen om spelkort är i en lag som förbjuder import 1463. Lagen misslyckades med att hindra den nya flugan och 1629 hade brittiska korttillverkare sitt eget förbund. I slutet av 1600-talet fanns det flera kortspel.

Ytterligare bidrag till kortspelens utveckling kom från Amerika. Det var amerikanska tillverkare som gav oss kort med rundare kanter, joker-kortet, lamineringen och dussintals spel. Det mest kända är poker. Flera historiska hasardkortspelen spelas fortfarande på dagens casinon. Det går att spela blackjack och poker på casino utan svensk licens, såväl som flera andra spel.

Viktiga tidpunkter

År 820

Spelkorten uppfanns i Kina under Tangdynastin. De första kortlekarna föreställde mynt och valutor, vilket kan tyda på att de härstammar från riktiga pengar.

Tidigt 1300-tal

Det här är troligtvis tidpunkten då spelkorten anländer till Europa. De har färdats från Kina via Indien och Mellanöstern.

1371

De första dokumenterade bevisen om spelkort i Spanien beskrivs i ett katalanskt rimlexikon.

1377

De första instruktionerna om hur man spelar kort beskrivs av den schweiziska munken John av Rheinfelden.

1380

Spelkorten sprider sig över världen.

1440

Johann Gutenberg uppfinner den första tryckpressen. Det här uppmuntrar till en massproduktion, vilket gör spelkorten tillgängliga för alla.

1462

Den tidigaste referensen om spelkort i Storbritannien.

1480

De fyra valörerna som används idag uppfanns i Frankrike och omarbetades från de tyska valörerna hjärtan, klockor, löv och ekollon.

1500-talet

Korttillverkare skapar de vanligaste kortillustrationerna, som är kända idag.

1674

Det första försöket att skapa regler för kort- och tärningsspel görs.

1711

Den första systemskatten på kortlekar introduceras.

1793

Efterrevolutionära franska myndigheter förbjuder bilder av kungligheter på kort. Kungar, drottningar och knektar blir frihet, jämlikhet och broderskap.

1834

Det första dokumenterade pokerspelet spelas på en flodbåt längs Mississippi.

Mitten av 1800-talet

Canasta uppfinns i Sydamerika och blir populärt efter andra världskriget.

1909

På en klubb i New York uppfinner ET Baker gin rummy. Det sprider sig till Hollywood och resten av världen under 1940-talet.

1914-18

Soldater börjar spela kort. Pontoon är förstahandsvalet under första världskriget.

1925

Harold Stirling Vanderbilt förfinar reglerna till bridge på en kryssning från San Francisco till Havana.

1935

Ett försök att introducera en femte valör som kallades ”örnen”, som skulle haft färgen grön, görs. Försöket misslyckas.

Spelkortens historia är lång och kortleken har än idag kvar mycket av sin historiska anda.