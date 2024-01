Mitt liv

10 januari 2024 –

Över 5 000 berättelser ställs nu ut på webben i den digitala utställningen Mitt liv. Där kan besökaren jämföra barns vardag från år 1942, 1973 och i nutid.

Mitt under pandemins första vår 2020 startade Nordiska museet och UR insamlingen Mitt liv, där barn berättar om sin vardag för framtiden. Många skrev då sina berättelser från karantän när de gick i skola på distans. Sedan dess har insamlingen fortsatt, i spåren av kriget i Ukraina, inflation och energikris.

Sammanlagt deltar 597 klasser i Mitt liv, fördelade på 326 skolor från Kiruna i norr till svenska skolan i Marbella. Tillsammans har de producerat och skickat in 5 336 berättelser om sitt vardagsliv till Nordiska museets samlingar. De berättar om allt från en vanlig dag i livet, till hur hemmet ser ut, vilka de umgås med och även hur de tror att det egna livet ser ut år 2050.

Alla dessa bidrag lyfts nu fram i en ny digital utställning på nätet. Det gör även ett urval av berättelser från två andra insamlingar där barn skildrar sina liv: en från 1942, Mitt hem, som också gjordes ihop med UR, dåvarande Skolradion, och en från 1973 när museet firade sin hundraårsdag.

Bidragen visar bland annat hur barn i Sverige levt under andra världskriget, under 70-talets oljekris och under coronapandemin.

– Det här är historiskt material som visar på både likheter och stora skillnader i levnadsvillkor mellan generationerna. Förhoppningen är att dagens berättelser ska kunna utgöra en viktig faktabank för framtidens skolbarn, men som redan nu intresserar forskare, säger Jörgen Löwenfeldt, projektledare för Mitt liv på Nordiska museet.

– Tack vare barnens målande berättelser kommer framtida generationer kunna färdas tillbaka till år 2023 och få en känsla för hur det var att växa upp då. Det är ett viktigt och unikt tidsdokument som vi på UR är stolta över att få vara med att förverkliga, säger Margaretha Eriksson, programchef på UR.

Besök den digitala utställningen här: mittliv.nordiskamuseet.se

Citat från insamlingarna “En dag i mitt liv”:

Från 1942:

“När jag kommer hem från skolan måste jag hjälpa mamma med middagsdisken, bära in ved och vatten. På kvällen är jag med i ladugården och mjölkar korna. Ibland, när mamma är borta, då sköter jag ladugården själv. Jag får inte läsa på läxan förrän på kvällen.”

Ingrid, 13 år, Gräsmark, Värmland

Från 1973:

“När jag kom hem från skolan, åt jag en tallrik nyponsoppa. Sedan började jag göra läxan. Efter en stund ringde jag till min kamrat Ann-Catrine och frågade, om vi kunde leka. Hon sa att hon och hennes mamma skulle gå på Husmorsfilm. Ann-Catrine frågade om jag ville följa med. Det ville jag förstås. Efter det gjorde jag läxan färdigt.”

Maria, 9 år, Örebro

Från 2023:

“När det börjar bli runt 17:00-18:00 så brukar vi äta middag. Det blir ofta typ korv och pommes eller kött och pommes. När vi äter brukar vi sitta vid vardagsrumsbordet och kolla på tv oftast Jeopardy eller Alla mot alla som vi streamar på vår Apple TV på Discovery+. Efter middagen så brukar jag gå ner i mitt rum och spela Roblox med mina vänner, så pratar vi på Snapchat medans. Vi spelar Obbys, Simulators, Tycoon och ett spel som heter Fashion famous.”

Hedda, 12 år, Stockholm

Spaning 2050:

”Jag och min familj brukar äta riktig mat, mest vegetariskt men numera äter folk oftast tabletter för att snabbare och enklare få i sig all näring kroppen behöver. De allra flesta har en smart watch som visar vad man behöver och inte behöver t.ex. hur mycket sömn, träning och mat man behöver. Det tycker jag är ganska onödigt. Mycket saker delar vi på bland grannarna som gräsklippare, sågar och andra verktyg och även bilar. Det är mycket bättre jämfört med hur det var förut när alla skulle ha en av varje per familj.”

Elza, 15 år, Stockholm