Sådan kärlek till blommor

Göteborgs botaniska trädgård

29 november 2025 – 22 februari 2026

År 1967 donerades över 700 botaniska illustrationer till Göteborgs botaniska trädgård. Sedan dess har de bevarats i arkiven men aldrig visats för allmänheten. Nu återser de dagens ljus i den nya utställningen Sådan kärlek till blommor.

En kvinna som hade en sådan kärlek till blommor var lärarinnan Charlotte von Schéele (1840–1929). Hon undervisade i musik på Kjellbergska flickskolan i Göteborg men var också en hängiven illustratör av växter. Hennes bilder användes i undervisningen men när skolan stängde 1967 donerades illustrationerna till Göteborgs botaniska trädgård.

Utställningen visar ett urval av de närmare 800 porträtterade arterna i huvudsak ur den svenska floran. Titeln på utställningen är en fri översättning av Carl von Linnés valspråk ”Tantus amor Florum”.

Botaniska illustrationer är en blandning av konst och vetenskap och har använts sedan antiken för att identifiera växter. Metoden har haft stor betydelse för att utveckla och sprida botanisk kunskap, och har så än idag eftersom den till skillnad från ett foto, som avbildar en växt, visar på växtens karaktäristiska drag.

Charlotte von Schéele gav ut tre illustrerade böcker om nyttoväxter och många av hennes illustrationer finns med i den klassiska floran av Krok-Almquist (1956). En bok om henne, Sådan kärlek till blommor, kom ut 2008, men det är nu första gången som hennes verk visas upp i en utställning i trädgården.