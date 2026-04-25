Stereotypt och fel när AI föreställer sig 1936

Kan AI hjälpa oss att förstå det förflutna – eller speglar den främst vilka bilder som finns att tillgå? I ett forskningsprojekt testades hur en bildmodell visualiserar året 1936. Resultaten blir lätt stereotypiskt, anakronistiskt och format av dagens digitala bildflöden.

Forskarna använde sig av AI-modellen Stable Diffusion, tränad på 5,8 miljarder nätbaserade bilder, och när de bad om ”kvinnor som pratar i telefon 1936” blev modellens begränsningar tydliga. Bilderna kunde se historiskt trovärdiga ut – svartvita fotografier med tidstypiska kläder – men innehöll uppenbara anakronismer som mobiltelefoner.

– Det visar att träningsdatan är snedvriden mot en mobilburen kultur och att en stor del av bilderna som finns inmatade är från senare decennier, säger Fredrik Mohammadi Norén, biträdande lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö universitet.

(2026-04-25)