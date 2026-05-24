Kalla krigets skånska hemligheter

Kalla kriget var allt annat än kallt. Ständigt pågick konflikten världen över mellan maktblocken i öst och väst. Sverige förklarade sig officiellt neutralt men avsåg i hemlighet att ställa sig på västmakternas sida om kriget blev ett faktum.

Konflikten gjorde sig även ständigt påmind för svenskarna. Gränserna kränktes såväl till sjöss som i luften, misstänkta ubåtar jagades och spioner avslöjades. Åtskilliga incidenter inträffade inom och i närheten av Sverige. Detta gällde inte minst Skåne som med sitt geografiska läge var särskilt utsatt.

I boken Kalla krigets skånska hemligheter berättas om tolv incidenter som inträffade i Skåne, en för varje år mellan 1980 och 1991. Incidenterna har tidigare varit belagda med hemligstämpel. Ibland har de varit helt okända för allmänheten.

Genom avhemligade handlingar från såväl Sverige som andra länder, samtida rapportering och vittnesmål från personer som var med ges nu för första gången en insyn i vad som vi då inte fick veta.

Simon Olsson är skribent och författare. Han har skrivit och medverkat i en rad böcker om främst underrättelsetjänst under andra världskriget och kalla kriget, bland annat Rickmanligan. Churchills attentat i Sverige, Flyktlina Sverige. Nazisternas väg undan rättvisan och För mod och rådighet till sjöss under farofylld tid.

Simon Olsson:

Milnost

Utkom 2026