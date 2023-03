Nordiska museet firar 150 år

I år fyller Nordiska museet 150 år och firar med jubileumsvisningar, konserter, evenemang med extra allt och jubileumskort med entré till museets fem besöksmål.

– Att besöka Nordiska museet är alltid att göra en resa i tiden. Vi firar jubileet tillsammans med publiken hela året och två av vårens höjdpunkter är vår familjedag i mars samt Kulturnatt Stockholm den 22 april då vi bjuder in till tidernas dansgolv och en myllrande festkväll. Jag ser också fram emot jubileumsversionen av vår höstlovsklassiker “Natt på Nordiska museet” då museet väcks till liv efter stängningstid, säger Sanne Houby-Nielsen, styresman på Stiftelsen Nordiska museet.

Jubileumsvisningarna under året berättar om den ikoniska byggnaden på Djurgården och hur Artur och Sofi Hazelius skapade ett gigantiskt museum utan finansiering och lyftkranar – och utan att själva få se det invigas. Jubileumsprogrammet rymmer också konserter, visningar i Nordens Paris med inbjudna gäster, att prova på traditionellt hantverk i nutida form på stick-after work och workshops samt att utforska människans och skogens långa relation i ”Forest Labs”. Under Kulturnatt Stockholm den 22 april pågår festligheter ända fram till midnatt med fri entré.

Utställningarna Come to Norden och Nordens Paris är förlängda till och med den 31 augusti respektive 1 oktober 2023. Under hösten öppnar fler jubileumssatsningar.

I samband med 150-årsfirandet erbjuder museet ett jubileumskort för ett år av firande. Kortet ger fri entré till Nordiska museet på Djurgården, Julita gård och trädgårdar, Tyresö slott och park, Svindersvik sommarnöje och Härkeberga kaplansgård. Totalt ingår 420 kulturhistoriska byggnader som visas i sin ursprungliga miljö och bevarade kulturlandskap.

Med insamlingen ”Vår framtid – en spaning mot Norden 2173” vill Nordiska museet – för att vrida och vända på möjliga framtidsscenarier – rikta människors blick ytterligare 150 år framåt. Insamlingen av berättelser sker digitalt och är öppen för alla att delta i på varframtid.nordiskamuseet.se.

Under jubileumsåret återupprättar Nordiska museet Artur Hazelius byggnadsfond från 1877. Det sker formellt på födelsedagen den 24 oktober och alla är välkomna att vara med och bidra för att stödja arbetet med att förädla museet för framtida generationer.

(2023-03-13)