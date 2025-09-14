Prinsessan Cecilia Vasa

Cecilia Gustavsdotter Vasa (1540–1627) var Gustav Vasas vildaste och vackraste dotter. Hon var praktälskande och nöjeslysten, rik på begåvning, men också hetlevrad och egensinnig.

Hennes kamp för familjens ägor förde henne ut i ett Europa präglat av religiösa och politiska krig, där det lilla furstendömet Baden-Rodemarchern hon delade med sin make hotades av undergång. Under några år tvingades hon ta sin tillflykt till Sverige – där hon bland annat gjorde sig ett namn som kapardrottning på Östersjön.

Utländska makthavare beskrev henne som ”begåvad med snille och framstående vältalighet” och hon förhandlade med både påven och kejsaren. ”Hon hade utan tvekan blivit en modig och framgångsrik regent – om hon någonsin fått ett eget rike att styra”, skriver Herman Lindqvist.

Herman Lindqvist är journalist och författare. Han har skrivit över sjuttio böcker, framför allt historiska verk, men också skönlitteratur, biografier och kåserier. Hermans historia sändes i SVT åren 1991–2002. Förra året utkom han med När Sverige var i gungning. Frihetstiden i skuggan av det ryska hotet och dessförinnan med Varför just han? Berättelsen om Gustav Vasa och hans tid, Oscar II. Den konungsligaste av alla kungar och Erik – Nordens härskare och sjörövarkung.

Herman Lindqvist:

Cecilia Vasa. Prinsessan som aldrig gav upp

Albert Bonniers Förlag

Utkom 2025